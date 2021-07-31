Keşan'da konser ve festivaller ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keşan'da konser ve festivaller ertelendi

Keşan'da konser ve festivaller ertelendi
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle konser ve festivallerin ertelenmesi kararı alındı.

Keşan ilçesinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle konser ve festivallerin ertelenmesi kararı alındı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, özellikle yaz sezonunda mücavir alanlarda kalan sahil kesimlerinde konser ve festival düzenlenmesi konusunu görüştü.

Keşan'da son günlerde Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşandığının gözlendiği ele alınan toplantıda, konser ve festivallere katılımın fazla olmasının, hastalığın yayılmasını artıracağından, vaka sayıları azalana kadar konser ve festivallerin ertelenmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Tatilciler Marmaris'i terk ederken, tahliyeler de devam ediyor
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Halisdemir Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Alişan Sezen Aksu Yusuf Güney
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keşan'da konser ve festivaller ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 09:58:24. #1.15#

title