Keşan'da konser ve festivaller ertelendi

Keşan ilçesinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle konser ve festivallerin ertelenmesi kararı alındı.

Keşan ilçesinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle konser ve festivallerin ertelenmesi kararı alındı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, özellikle yaz sezonunda mücavir alanlarda kalan sahil kesimlerinde konser ve festival düzenlenmesi konusunu görüştü.

Keşan'da son günlerde Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşandığının gözlendiği ele alınan toplantıda, konser ve festivallere katılımın fazla olmasının, hastalığın yayılmasını artıracağından, vaka sayıları azalana kadar konser ve festivallerin ertelenmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel