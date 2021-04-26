EDİRNE KEŞAN'DA KISITLAMA SONRASI BANKA VE ATM'LERİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUK

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün banka ve PTT şubeleri ile ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün banka ve PTT şubeleri ile ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk grubunu işaret eden kırmızı renkle gösterilen Keşan'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çarşı merkezinde yoğunluk yaşandı. Özellikle banka ve PTT şubeleri ile ATM'ler önünde oluşan uzun kuyruklarda sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü. Kuyruklarda, maskesiz ve çocuklarıyla bekleyenlerin de olduğu gözlendi. Polis ekipleri, zaman zaman kuyrukta bekleyenleri sıraya sokarak, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı