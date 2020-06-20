Keşan'da kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı
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Keşan'da kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Keşan'da kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı
20.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:20

Edirne'nin Keşan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, 19 Haziran Cuma günü saat 19.25 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ailenin kadınları arasında yaşanan sözlü kavga erkeklerin de karışmasıyla büyüdü. F.Ü. ve S.Ü isimli şahıslar, aralarında daha önceden de husumet bulunan S.K.'nın evinin önüne gelerek havaya ateş açtı. S.K. da yine havaya ateş açarak karşılık verdi. Olayda F.Ü. göğüs ve karnına isabet eden tüfek saçmasıyla yaralanırken, H.C. isimli bir kadın sağ bacağından, ateş eden S.K. da kolundan yaralandı. Ağır yaralanan F.Ü., hemen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, elindeki av tüfeği ile doldur boşalt yaptığı sırada M.Ü. isimli kişiyi yakaladı. Olay yerinde ve şahısların evlerinde arama yapan ekipler, olayda kullanılan silahları muhafaza altına aldı. Polis, yaralıların beyanları doğrultusunda ateş eden V.D.'yi yakalamak için de çalışma başlattı. Aranan zanlı V.D. ertesi sabah polise giderek teslim oldu.

Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan F.Ü.'nün hayati tehlikesi bulunmazken, olaya karışan M.Ü, İ.Ü, S.K. ve V.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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