Keşan'da karantinayı delen genç, Malkara'da yakalandı
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Keşan'da karantinayı delen genç, Malkara'da yakalandı

21.12.2020 22:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:03

Keşan'da karantinayı delen genç, Malkara'da yakalandı Edirne'nin Keşan ilçesinde karantina süresini ihlal edip sokağa çıkan temaslı kişi, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakalandı.

Keşan'da karantinayı delen genç, Malkara'da yakalandı

TEKİRDAĞ - Edirne'nin Keşan ilçesinde karantina süresini ihlal edip sokağa çıkan temaslı kişi, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakalandı. Polis ve filyas ekiplerinin gözetiminde ambulansa bindirilen şahıs, Çorlu KYK Öğrenci Yurdu'na sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, temaslı olduğu için Keşan ilçesinde sokağa çıkmaması gereken ve karantina sürecine uymadığı iddia edilen M.D. isimli şahıs, Malkara'ya geldi. Ekipler tarafından yakalanan M.D. polis ve filyasyon ekiplerinin gözetiminde ambulansa bindirildi.

M.D. kontrollerinin ardından Çorlu ilçesindeki KYK Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Keşan'da karantinayı delen genç, Malkara'da yakalandı
Keşan'da karantinayı delen genç, Malkara'da yakalandı
Keşan'da karantinayı delen genç, Malkara'da yakalandı
Keşan'da karantinayı delen genç, Malkara'da yakalandı
Keşan'da karantinayı delen genç, Malkara'da yakalandı
Keşan'da karantinayı delen genç, Malkara'da yakalandı
Keşan'da karantinayı delen genç, Malkara'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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