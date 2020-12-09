Keşan'da karantinadaki 4 kişi adreslerinde bulunamadı
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Keşan'da karantinadaki 4 kişi adreslerinde bulunamadı

09.12.2020 19:56 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:00
Keşan'da karantinadaki 4 kişi adreslerinde bulunamadı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Covid-19 hastaları veya onlarla temas halinde olup evlerinde karantinada kalması gerekenler sokaklarda gezemeye devam ettiği tespit edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Covid-19 hastaları veya onlarla temas halinde olup evlerinde karantinada kalması gerekenler sokaklarda gezemeye devam ettiği tespit edildi.

Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimlerde, karantina altındaki 4 kişinin evlerinde olmadığı tespit edildi. İzolasyon altında bulunması gerekenlerin kontrollerini yapmak için kişilerin ikametlerine giden ekipler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan Y.B., Y.S. ve A.S. ile birlikte Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki evinde olması gereken E.İ. isimli kişileri evlerinde bulamadı.

Haklarında işlem başlatılan kişilerin ifadesi karantina süresi bitiminde alınacağı bilgisine ulaşılırken, durumla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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