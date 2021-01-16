Keşan'da kar yağışı etkili oluyor
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Keşan'da kar yağışı etkili oluyor

16.01.2021 18:30 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:49
Keşan'da kar yağışı etkili oluyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

İlçe, akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza bürünürken, hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, evlerinin önüne çıkan bazı çocuklar kar topu oynadı. Karayolları ekipleri ise yollarda olası buzlanma ve kar birikmesine karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapmak üzere hazır bekletiliyor. Kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.


Keşan'da kar yağışı etkili oluyor
Keşan'da kar yağışı etkili oluyor
Keşan'da kar yağışı etkili oluyor
Keşan'da kar yağışı etkili oluyor
Keşan'da kar yağışı etkili oluyor
Keşan'da kar yağışı etkili oluyor
Keşan'da kar yağışı etkili oluyor
Keşan'da kar yağışı etkili oluyor
Keşan'da kar yağışı etkili oluyor
Keşan'da kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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