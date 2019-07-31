Keşan'da kapkaç şüphelileri yakalandı

Keşan ilçesinde kapkaç yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde 2 şüpheli yolda bekleyen kadının çantasını çalarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri belirledi.

Olayla ilgili yaşı küçük olan iki çocuk gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA