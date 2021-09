KEŞAN'DA KAN BAĞIŞLAYAN BELEDİYE PERSONELİ BİR GÜN İDARİ İZİNLİ SAYILDI

EDİRNE Kızılay Kan Bağışı Merkezi ve Keşan Belediyesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

EDİRNE Kızılay Kan Bağışı Merkezi ve Keşan Belediyesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışlayan belediye personeli, bir günlük idari izinli sayıldı.

Keşan Çok Amaçlı Pazaryeri'ndeki çadırda düzenlenen ve öğle saatlerinde başlayan kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü. Kan bağışında bulunan belediye personeli, bir günlük idari izinli sayıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe halkına kan bağışı çağrısında bulunarak, 'Belediyenin personeli başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi kan vermeye davet ediyoruz. Türkiye'de birçok kuruma örnek olmaya çalışıyoruz. Türk Kızılayı'nın her zaman yanındayız. Her şeyden önce kan vermek, vatandaşlık görevimiz. Halkımızdan düzenli olarak kan bağışında bulunmalarını talep ediyoruz. Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kan bağışlayan bütün bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye personelimizin kan vermesi halinde bugün idari izinli sayılacağını da belirtmek istiyoruz. Personelimize 'bugün kan ver, bir can kurtar, mükafat olarak da bugün işe gelme' diyoruz' ifadelerini kullandı.

'15 DAKİKADA 3 HAYAT'

Kan bağışçısı kazanım uzmanı Şennur Evci de kanın sadece insandan tedarik edilen bir tedavi aracı olduğunu ifade ederek, 'Kızılay, bu ihtiyacı gönüllük esasına göre alarak, ihtiyaç sahibine ulaştırmakta. Bu anlamda her kurumun, her bireyin desteğine ihtiyacımız var. Gönüllü kan bağışlarını almaya hazırız. Yeter ki insanlarımız hayat kurtarmak adına bizlere gelsinler. 15 dakikalarını ayırıp 3 insanın hayatını kurtarsınlar' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı