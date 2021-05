KEŞAN'DA KAMYONETLE OTOMOBİL ÇARPTI 2 YARALI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Keşan'dan, Gelibolu yönüne giden S.P. (55) yönetimindeki 22 AAS 565 plakalı kamyonet, Sanayi Kavşağı'na geldiği sırada çarşı merkezinden, asri mezarlık yönüne geçiş yapmak isteyen C.O. (38) idaresindeki 22 FG 971 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü C.O. ile kamyonette yolcu olarak bulunan R.G. (57) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar C.O. ve R.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı