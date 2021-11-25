Keşan'da kadınlar şiddete karşı yürüdü

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla 'Kadın her yerde, şiddet hiçbir yerde' yürüyüşü düzenlendi.

Kadına Şiddet konusunda toplum bilinci oluşturmak amacıyla Keşan Kent Müzesi önünde kortej oluşturan kadınlar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü ve kadına şiddeti protesto etti. Yürüyüşe, erkekler de destek verdi. Şiddet sonucu hayatını kaybedenler kadınlar için de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinlik sonrasında belediye tarafından gönül çeşmesinden kadınlara çorba ikram edildi.