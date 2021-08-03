Keşan'da kadınlar için "Hanımar Pazarı" kurulacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gezici pazar olarak hazırlanan "Hanımar Pazarı"nda tezgah açacak 20 kadın için başvuru almaya başladıklarını söyledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gezici pazar olarak hazırlanan "Hanımar Pazarı"nda tezgah açacak 20 kadın için başvuru almaya başladıklarını söyledi.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önünde gazetecilere açıklama yapan Helvacıoğlu, kooperatiflerle ve pazarlarla, kadınları hayata daha fazla dahil etmek için çalışma başlattıklarını belirtti.

"Hanımar Pazarı"nda takı, toka, oyuncak, çiçek, dantel, oya, nevresim gibi birçok ürünün satılabileceğini anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Pazarımız Nefes yolunda kurulacak ancak gezici pazar olacak. Mücavir alanlarımız başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de organizasyonlar ile satış yapacaklar. Pazarımıza 20 stant ile başlıyoruz, talebe göre bu sayıyı daha da arttıracağız. Siz yeter ki hayata daha da çok katılacağız deyin, belediyeniz her zaman yanınızda olacaktır. Yatırım ve projelerimiz ile kadınlarımıza; üretim, tasarım, pazarlama, girişimcilik ve marka değeri oluşturma gibi birçok konuda destek olacağız. Hedefimiz üretim ve ticaret için yola çıkan tüm kadınların yeni pazar alanları bulmaları yönünde gelişimlerine ve girişimlerine katkıda bulunmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel