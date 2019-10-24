Keşan'da kaçakçılık operasyonu
Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, Dörtyol Kavşağı'nda durdurdukları F.Ö. yönetimindeki araçta arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 13 oto yedek parçası ele geçirildi.
Ekipler, ilçe merkezinde 3 adrese düzenlediği operasyonda da gümrük kaçağı 112 şişe içki ve 4 karton sigara ele geçirdi.
Operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.