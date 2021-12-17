Keşan'da kaçak içki ele geçirildi

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'da kaçak içki imal eden ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 litre kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beğendik beldesinde şüpheli Y.D'nin evinde arama yaptı.

Yapılan aramada 9 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.D, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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