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Keşan'da kaçak içki ele geçirildi

Keşan'da kaçak içki ele geçirildi
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Keşan'da kaçak içki imal eden ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 litre kaçak içki ele geçirildi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'da kaçak içki imal eden ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 litre kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beğendik beldesinde şüpheli Y.D'nin evinde arama yaptı.

Yapılan aramada 9 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.D, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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