Keşan'da jandarma sahillerde drone ile denetim yaptı Keşan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahilde drone ile denetim gerçekleştirdi.

Keşan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahilde drone ile denetim gerçekleştirdi. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gökçetepe ve Sazlıdere köylerinde sahil şeridinde denetim yaptı. Sahil boyunca denetimlerini zaman zaman drone ile gerçekleştiren ekipler, belge ve kimlik kontrolünde bulundu. Ekipler, sorumluluk sahasında bulunan köylerde de vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslarla uyardı. Kaynak: AA