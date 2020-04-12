Keşan'da jandarma ekipleri drone ile denetim yaptı Keşan ve Erikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahalarındaki sahillerde drone ile denetim yaptı.

Keşan ve Erikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahalarındaki sahillerde drone ile denetim yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, mesire yerleri ve sahil kenarlarının yasaklanmasının yapılan denetimlerde, vatandaşların yasaklara uyduğu gözlendi. Ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını istedi. Kaynak: AA