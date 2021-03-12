EDİRNE Keşan'da, İstiklal Marşı'nın kabulü programı online yapıldı
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EDİRNE Keşan'da, İstiklal Marşı'nın kabulü programı online yapıldı

12.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:35
EDİRNE Keşan'da, İstiklal Marşı'nın kabulü programı online yapıldı

Keşan'da, İstiklal Marşı'nın kabulü programı online yapıldıTÜRKİYE'nin koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan program sosyal medya hesaplarından katılımcı olmadan...

Keşan'da, İstiklal Marşı'nın kabulü programı online yapıldı

TÜRKİYE'nin koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan program sosyal medya hesaplarından katılımcı olmadan online yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk? olarak gösterilen 'kırmızı' renkte yer alan Keşan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri online yayınlandı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, pandemi nedeniyle katılımcı olmadan okulun sosyal medya hesaplarından gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan etkinlik, okulun tarih öğretmeni İlhami Özdemir tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmayla devam etti. Programda, öğrencilerin okuduğu şiirlerin yer aldığı video kayıtları da yayınlandı. Etkinlik, okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanarak kayda alınan 'On kıta bir vatan, ilelebet istiklal' adlı sinevizyon videosunun yayınlanmasıyla son buldu.

EDİRNE Keşan'da, İstiklal Marşı'nın kabulü programı online yapıldı
EDİRNE Keşan'da, İstiklal Marşı'nın kabulü programı online yapıldı
EDİRNE Keşan'da, İstiklal Marşı'nın kabulü programı online yapıldı
EDİRNE Keşan'da, İstiklal Marşı'nın kabulü programı online yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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