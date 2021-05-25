Keşan'da iş yerinden sıvı yağ çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Keşan ilçesinde bir iş yerinden sıvı yağ çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde bir iş yerinden sıvı yağ çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yeni Mahalle'deki bir işyerinden 5'er litrelik 80 teneke sıvı yağ çalındı. İş yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin H.C.K. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel