Keşan'da iş yerinden sıvı yağ çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Keşan'da iş yerinden sıvı yağ çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Keşan'da iş yerinden sıvı yağ çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde bir iş yerinden sıvı yağ çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde bir iş yerinden sıvı yağ çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yeni Mahalle'deki bir işyerinden 5'er litrelik 80 teneke sıvı yağ çalındı. İş yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin H.C.K. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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