Keşan'da iş yeri tabelalarına "Estetik Kurulu" onayı zorunluluğu
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Keşan'da iş yeri tabelalarına "Estetik Kurulu" onayı zorunluluğu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kent estetiğinin korunması ve şehrin güzelleştirilmesinin sağlanması amacıyla iş yeri tabelalarının belediye bünyesinde kurulan "Estetik Kurulu"nun onayından geçtikten sonra asılabileceğini bildirdi.

Keşan'da iş yeri tabelalarına
23.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:46

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kent estetiğinin korunması ve şehrin güzelleştirilmesinin sağlanması amacıyla iş yeri tabelalarının belediye bünyesinde kurulan "Estetik Kurulu"nun onayından geçtikten sonra asılabileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Estetik Kurulu'nun ilk toplantısı Belediye Başkanı Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Helvacıoğlu, ilçeye yeni bir görünüm kazandırmak ve şehri güzelleştirmek için önemli kararlar aldıklarını belirtti.

İş yerlerindeki tabelaların Estetik Kurulu tarafından belirlenecek standart ve ölçülere göre konulacağını aktaran Helvacıooğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra işletmelerde alın tabelası olacak. Askılı tabelalar artık tarihe karışacak. Keşan'da askılı tabela kaldırılıyor. Kaldırım ve yola dikey olan tabelalar artık olmayacak. Kurallara ve göze hitap etmeyen tabelaların kaldırılması için işletmelerimize yılbaşına kadar süre verilecek.

Yeni iş yerleri açılması halinde veya mevcut iş yerlerinin tabelalarının değiştirilmesi yapılmadan önce tabela standartlarının oluşması için Estetik Kurulu karar verecek. Tabelalar yapılmadan ve takılmadan önce projesinin nasıl olduğu, standartlar çerçevesinde olup-olmadığını belirlemek adına bundan sonra önce zabıtaya başvurulacak daha sonra da Keşan Estetik Kurulu kararıyla tabela takılabilecek. Keşan'da bundan sonra tabelaların takılması Estetik Kurulu onayıyla yapılacak."

Helvacıoğlu, tenteler konusunda da çalışma yaptıklarını belirterek, ilçedeki iş yerlerinde aynı renk tente kullanılacağını ve görüntü kirliliğinin önüne geçileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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