Keşan'da intihar girişimi
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Keşan'da intihar girişimi

Keşan'da intihar girişimi Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan H.E., eşi ve işi ile ilgili problemler yaşadığını söyleyerek, intihar etmek üzere bir apartmanın çatısına çıktı.

01.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:48

Keşan'da intihar girişimi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan H.E., eşi ve işi ile ilgili problemler yaşadığını söyleyerek, intihar etmek üzere bir apartmanın çatısına çıktı. 26 yaşındaki genç adam uzun uğraşlar sonucu ikna edilebildi.

Olay, Keşan'da İstiklal Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi ve ters giden işleri sebebiyle bunalan H.E. (26), sabah saat 09.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi.

Kendisini görenlerin haber vermeleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken; itfaiye ekipleri de kurtarma hava yastığı ile önlem aldı. Bu sırada çatıya çıkan polisler ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve yakınları H.E.'yi çatıdan indirmek için ikna girişimlerine başladı.

Yaklaşık bir saat boyunca oturduğu çatının üzerinde bir ayağını çatıdan dışarıya sarkıtarak bekleyen H.E, uzun uğraşlar sonucu çatıdan inmeye ikna oldu.

Apartman çıkarılan H.E. Keşan İlçe Emniyetine götürülürken, eşi A.E. de kendisiyle görüşmek üzere burada hazır bekledi.

İntihar girişimleri boyunca ise çevrede biriken meraklı kalabalığın güvenlik şeridi arkasından meraklı bakışlarla izlemesi ve olayın her anını cep telefonlarıyla izlemesi ise gözlerden kaçmadı.

Keşan'da intihar girişimi

Kaynak: İHA

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