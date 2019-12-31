Keşan'da internetten satın alınan ruhsatsız tüfeğe el konuldu
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Keşan'da internetten satın alınan ruhsatsız tüfeğe el konuldu

Keşan ilçesinde internet üzerinden satın alınan ruhsatsız ve faturasız av tüfeğine el konuldu.

31.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:24
Keşan'da internetten satın alınan ruhsatsız tüfeğe el konuldu

ilçesinde internet üzerinden satın alınan ruhsatsız ve faturasız av tüfeğine el konuldu.

İlçe ekipleri, bir kargo firmasından çıkan ve ellerinde kutu bulunan D.D. ve A.T.'yi durdurdu.

Ekipler kutuda, internetten satın alındığı belirlenen ruhsatsız ve faturasız av tüfeği ele geçirdi.

Av tüfeğini internetten satın aldığı tespit edilen D.D. hakkında "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Ekipler tüfeğe el koydu.

Kaynak: AA
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