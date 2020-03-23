Keşan'da iki sürücüye 2 bin 200 lira ceza uygulandı Keşan ilçesinde abart egzoz bulunan bir araç ile yüksek müzik sesinin geldiği bir aracın sürücülerine para cezası uygulandı.

Keşan ilçesinde abart egzoz bulunan bir araç ile yüksek müzik sesinin geldiği bir aracın sürücülerine para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücülere, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler denetimlerde abart egzoz bulunan bir araç ile yüksek müzik sesinin geldiği bir aracın sürücülerine 2 bin 200 lira ceza yazdı. İlçe genelinde trafik denetimlerinin sürdürüleceği bildirildi. Kaynak: AA