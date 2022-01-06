Keşan'da "huzur ve güven" uygulanması yapıldı - Haberler
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Keşan'da "huzur ve güven" uygulanması yapıldı

Keşan'da
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İlçe genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamada, 788 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Umuma açık işyerlerinin de denetlendiği uygulama kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise 11 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 33 bin 873 TL idari para cezası kesildi.

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AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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