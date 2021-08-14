Keşan'da huzur uygulamasında 24 sürücüye 24 bin 882 lira ceza yazıldı
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında, 24 sürücüye para cezası uygulandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında, 24 sürücüye para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında, 84 personelin katılımıyla huzur uygulaması yaptı.
225 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada, 87 araç kontrol edildi. Yoklama kaçağı olan bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 1 motosiklet trafikten men edildi, 24 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 24 bin 882 lira ceza yazıldı.
Uygulamada, karantinada olması gerekirken dışarıda gezdiği tespit edilen bir kişi hakkında işlem başlatılarak, evine gönderildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel