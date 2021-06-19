Keşan'da "Hoş Geldin Bebek" Projesi kapsamında 240 aile ziyaret edildi
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Keşan'da "Hoş Geldin Bebek" Projesi kapsamında 240 aile ziyaret edildi

Keşan'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi kapsamında 240 aile ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek" Projesi kapsamında 240 aile ziyaret edildi.

Keşan Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek" Projesi kapsamında 240 aile ziyaret edildi.

Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Ulusoy Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada projenin 2020 yılında Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nce başlatıldığını belirtti.

Projenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak değiştirilen müdürlük tarafından devam ettirildiğini belirten Akdemir, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 2020 yılında 51 aile ve 2021 yılında da 189 aile olmak üzere bugüne kadar toplam 240 bebekli aile ziyareti gerçekleştirildi. Bu ziyaretler kapsamında 3 ailenin ikiz bebekleri vardı. Ziyaretlere zaman zaman Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Helvacıoğlu ile birlikte başkan yardımcılarımız da katıldılar. Bu projedeki amacımız Keşan Belediyesi olarak hemşerilerimizin mutlu günlerinde yanlarında olmak ve onlara küçük de olsa bir hediye sunmak ve onların mutluluklarını paylaşmaktır.

Keşan'da ikamet eden ama ilçe dışında doğum yapan aileler müdürlüğümüze ulaşabilirse projemizden faydalandırmak isteriz. Bunun için ailelerimiz belediyemiz telefonundan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze ulaşırlarsa kendilerini de projemizden faydalandırabiliriz. Çünkü Keşan da doğum yapmayan annelerin bilgilerine ulaşamıyoruz. Bu nedenle ailelerimizin bize ulaşmasını bekliyoruz."

Keşan'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi kapsamında 240 aile ziyaret edildi
Keşan'da 'Hoş Geldin Bebek' Projesi kapsamında 240 aile ziyaret edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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