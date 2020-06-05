Keşan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Keşan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Keşan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
05.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:56

Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı üzerine harekete geçti.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili A.Y.'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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