Keşan'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Haberler
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Keşan'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Keşan'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde bir kişi, hırsızlık için girdiği işyerinde gözaltına alındı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir kişi, hırsızlık için girdiği işyerinde gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'ndeki bir işyerine hırsız girdiği ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerine gitti.

İşyeri sahibi ile içeriyi kontrol eden polis, şüpheli A.K'yı suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında somun anahtarı, pense, tornavida, alyans ve biber gazı ele geçirildi.

Hakkında 21 hırsızlık dosyası bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi, Keşan, Güncel, Haber

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