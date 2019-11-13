Keşan'da hırsızlık suçundan aranan yabancı uyruklu kadın yakalandı
Haberler » Güncel » Keşan'da hırsızlık suçundan aranan yabancı uyruklu kadın yakalandı - Haber

Keşan'da hırsızlık suçundan aranan yabancı uyruklu kadın yakalandı

Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan aranan Tunus uyruklu kadın, gözaltına alındı.

13.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:08
Keşan'da hırsızlık suçundan aranan yabancı uyruklu kadın yakalandı

ilçesinde hırsızlık suçundan aranan uyruklu kadın, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir otelde kalan ve hırsızlık suçundan aranan Tunus uyruklu A.A.H.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ikamet izninin 1 Kasım 2019'da sona erdiği belirlendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et