Keşan'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
26.04.2020 20:36 | Son Güncelleme: 26.04.2020 20:42
Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla G.O ve A.I'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA