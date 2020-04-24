Keşan'da hırsızlık iddiası Keşan ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen2 şüpheli yakalandı.

Keşan ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddia edilen2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası, kente çeşitli hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen İ.G ve S.G'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA