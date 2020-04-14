Keşan'da hırsızlık iddiası Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesindeki bir depodan çeşitli malzeme çaldığı iddia edilen Ö.D'yi (17) yakaladı.

Gözaltına alına Ö.D, emniyetteki ifadesinin ardından Keşan Adliyesine getirildi.

Şüpheliye savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Konutta kalma" cezası verildi.

Kaynak: AA