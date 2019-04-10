Keşan'da Helvacıoğlu, Mazbatasını Alıp Görevine Başladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 23 oy farkla belediye başkanlığına seçilen, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu, mazbatasını alarak, görevine başladı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Keşan Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Helvacıoğlu, beraberinde AK Parti MKYK üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve meclis üyeleri ile Keşan Adalet Sarayı'na geldi. Helvacıoğlu, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Metin Barbaros'tan aldı. Barbaros, başkanlığa seçilen Helvacıoğlu ve tüm meclis üyelerine, görevlerinde başarılar diledi. Helvacıoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu seçimin kaybedeni yok. Keşan kazandı. Bundan sonra Allah, hayırlı hizmetler vermeyi kısmet etsin. Aldığım mazbatamı Cumhurbaşkanı'mıza armağan ediyorum. Çok çalıştık, çalışan kazandı. Artık hizmet zamanı" dedi.

Başkan Helvacıoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Buradan Keşan Belediye Başkanlığı binasına geçen Helvacıoğlu, önceki dönemin belediye başkanı olan CHP'li Mehmet Özcan'dan görevi devraldı.

- Edirne

Kaynak: DHA