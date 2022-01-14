Keşan'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ömer Erginbaş'ın cenazesi, törenle defnedildi.

Erginbaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne getirildi.

Kıbrıs gazisinin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Töreninin ardından Erginbaş'ın tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi.

Cenaze törenine Erginbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Dönmez ve askeri erkan katıldı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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