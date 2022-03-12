Keşan'da havalandırma sisteminin demirlerini çalan şüpheli yakalandı - Haberler

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Keşan'da havalandırma sisteminin demirlerini çalan şüpheli yakalandı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Keşan'da havalandırma sisteminin demirlerini çalan şüpheli yakalandı

Keşan'da, TOKİ konutlarının bodrum katındaki havalandırma sisteminin demirlerini çalan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keşan'da, TOKİ konutlarının bodrum katındaki havalandırma sisteminin demirlerini çalan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bodrum katından hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli H.D'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüpheli H.D, gözaltına alındı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Hisarcık, Polis, Keşan, Güncel, Haberler

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