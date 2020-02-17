Keşan'da hava kirliliğinin azaltılması için yoğun çalışma

17.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:14

TÜRKİYE'nin 2016 yılında havası en kirli yerleşim merkezlerinden biri olan Edirne'nin Keşan ilçesinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava kirliliği oranı riskli seviyelere geliyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hava kirliliğinin önlenmesi için kömür ve kazan denetimlerinin sürdüğünü belirterek, "Bazı okullardaki kömürlere ceza kestik. Kimden gelirse gelsin kömür sağlıksız ise ceza kesiyoruz. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. Biz vatandaşımızın zehirlenmesine engel olmak için çalışıyoruz" dedi.

Keşan'da, son yıllarda doğal gaz kullanımın yaygınlaşması ve kömür kontrollerinin sıklaşması ile önemli ölçüde azaltılan hava kirliliği oranı, son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde riskli seviyelere geliyor. Doğal gaz kullanımının arttığı Keşan'da, hava sıcaklığındaki ani düşmeler ve inversiyon dönemlerinde hava kirliliği de artış gösteriyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hava kirliliğinin önlenmesi konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Zehirlenmenin bedeli çok ağır. Kamuya verilen kömürleri de kömür veren firmaları da özel şirketleri de denetliyoruz. Zehirlenmeden nasıl taviz verirsin? Bunun ne siyasi tavizi ne de idare tavizi olamaz. Kömür gelmişse hepsini denetliyoruz. Belediye olarak 110 noktaya denetime gittik. 2 kaloriferciye 2 de firmaya cezalar kesildi. Büyük derdimiz inversiyon. Kaçak kömür gören bütün vatandaşlarımızın şikayet etmesini istiyorum. Biz de kimin olursa olsun gerekeni yapalım. Kömür konusunda hassasiyetimiz var, burada ne çocuklarımızın zehirlenmesine neden olacağız ne de taviz vereceğiz. Yaşlılarımızın Keşan'ın kaliteli havaya kavuşması için çaba sarf ediyoruz. Bazı okullardaki kömürlere ceza kestik. Kimden gelirse gelsin kömür sağlıksız ise ceza kesiyoruz. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. Biz vatandaşımızın zehirlenmesine engel olmak için çalışıyoruz" dedi.

'İNVERSİYON DÖNEMLERİNDE HAVA KİRLİLİĞİNE ENGEL OLAMIYORUZ'Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman da kömür kontrol noktasında denetlenen kömürlerin onaylandıktan sonra şehre girişine izin verildiğini anlatarak, "2 ekibimiz bütün Keşan'daki kömür yakılan kazan dairelerini kontrol ediyor. Şu ana kadar 110 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler sırasında 8 kömür firmasından örnekler aldık. Bu 8 firmadan 2'si için olumsuz rapor geldi. Bununla ilgili yasal işlemlere başladık. 2 yakıcı hakkında yasal işlem yaptık ve tutanak tanzim ettik. Havanın inversiyon dönemlerinde maalesef hava kirliliğine engel olamıyoruz. İnversiyon yeryüzüne yakın olan havanın yukarıdaki havanın daha soğuk olması durumunda hava kütlesi yukarı hareket edeceğine aşağı hareket etmesiyle hava kirliliğinin yoğunlaşmasına neden oluyor. Buna da inversiyon adı veriliyor. Bu inversiyon dönemleri de bizim bölgemizde maalesef çok sık yaşanıyor. Tabi doğal gaza geçişin hızlanması da kirlilikte düşüşe neden oluyor. 2019 Aralık ayında yaptığımız ölçümlerde kükürt dioksit oranlarında önemli bir düşüş var. 2015 yılında kükürt dioksit oranı 1188 iken 2019'un aynı döneminde 132'ye kadar düştü. Bu oranlar 2015 ve 2019'un aralık ayı ortalamasıdır. Özel ve kamu gözetmeksizin, hatta Keşan Belediyesi'nin eski binasındaki kömürleri de denetledik" diye konuştu.'VATANDAŞIMIZ UYGUNSUZLUKLARI TESPİTİNDE DURUMU BİLDİREBİLİRLER'Çevre Mühendisi Buse Orhun ise kömür ve kazan denetimleri hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Denetimlerimizde tespit ettiğimiz uygunsuzluk ve olumsuzluklara ilişkin tutanaklar düzenliyor ve cezai işlem yürütüyoruz. Kazan denetimlerimizde firmalarımıza ait kömür numuneleri alıyor ve uygunluklarını denetliyoruz. Denetimlerde alınan kömürün 2 numunede de istenilen kriterlere uymaması durumunda bir sonraki yıl o firma Keşan'da satış izin belgesi alamıyor. Denetimlerimizin yanı sıra vatandaşlarımız uygunsuzlukları tespitinde 'beyaz masa' veya belediyemize durumu bildirebilirler ve olaya anında müdahale edebiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığımız yetki devri kapsamında uygunsuzluklar karşısında çevre kanununa istinaden cezai işlem uygulayabiliyoruz"

Kaynak: DHA