Keşan'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta U.F.'yi durdurdu.

Kimlik sorgulamasında, hakkında kasten öldürme ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 8 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen U.F. gözaltına alındı.

Hükümlü U.F. sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.