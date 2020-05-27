Keşan'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
27.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:32
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, V.Ç. idaresindeki 22 FB 201 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı'nda, S.D'nin kullandığı 22 AC 231 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan P.Y. ve K.D. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA