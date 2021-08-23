Keşan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Keşan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Keşan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

EDİRNE (AA) Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu'dan Keşan yönüne ilerleyen L.P. idaresindeki 34 EAK 120 plakalı hafif ticari araç, S.K. yönetimindeki 22 ABU 035 plakalı motosiklet ile Mahmutköy Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü S.K. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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