Keşan'da Hacı Adaylarına Uygulamalı Eğitim
Keşan İlçe Müftülüğü tarafından hacca gidecek 27 hacı adayına uygulamalı seminer verildi.
Keşan İlçe Müftülüğü tarafından hacca gidecek 27 hacı adayına uygulamalı seminer verildi.
İki Minareli Çarşı Camisi'ndeki seminerde konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, 2018 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac seminerlerinin düzenlenmeye başladığını söyledi.
Bu kapsamda Keşan İlçe Müftülüğü olarak hacca gidecek 27 hacı adayına seminerler vermeye başladıklarını belirten Yiğit, bunlardan 12'sinin Diyanet İşleri Başkanlığı, 15'ininse TÜRSEV'e bağlı özel şirketlerle hacca gideceğini kaydetti.
Yiğit, hacı adaylarına, Kabe maketi ile uygulamalı eğitim verildiğini kaydetti.