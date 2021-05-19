Keşan'da "genç ustalar" kan bağışı kampanyasına destek verdi
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Keşan'da "genç ustalar" kan bağışı kampanyasına destek verdi

Keşan'da 'genç ustalar' kan bağışı kampanyasına destek verdi
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nin genç esnafları ve yanlarında çalışan gençler, Keşan Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nin genç esnafları ve yanlarında çalışan gençler, Keşan Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Genç esnaf ve çalışanlardan oluşan grup kan bağışı kampanyasının düzenlendiği Hastane Caddesi'ndeki Şehitlik Anıtı önüne araç konvoyuyla geldi.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Keşan Madeni Eşya ve Demirciler Odası Başkanı Hüseyin Erkan, genç esnaf ve çalışanların, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli bir günde kan bağışına destek olmak istediklerini söyledi.

Sanayi Sitesi gençlerinin bu davranışı ile gurur duyduğunu belirten Erkan, "Atatürk, Türkiye'yi gençlerimize emanet etti. Biz de Atatürk'ün izinde gidiyoruz. Gençlerimize sağlık ve mutluluk diliyorum." dedi.

Esnaf Yüksel Alcan da bugün milli mücadelenin başladığı gün olduğunu belirterek, "Başkanımız ile Sanayi Sitesi genç esnafları ve çalışanları olarak bugünün anısına kan bağışında bulunduk. Buraya ekmek paramızı kazandığımız anahtarımız ile geldik. Bu anahtar sanayinin sembolik anahtarıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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