Keşan'da "Genç TEMA ile Ekoloji" etkinliği düzenlendi

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi ve Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Genç Tema Topluluğu işbirliğinde "Genç TEMA ile Ekoloji" etkinliği gerçekleştirildi.

TÜ Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonu'nda başlayan etkinlikte açıklama yapan TÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen, sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

İşçimen, şunları kaydetti:

"Genç TEMA Topluluğu öğrencilerinin yer aldığı bu etkinlikte amacımız, gençlerin kendi akranlarını eğitebildiğini göstermek. Edirne'den gelen gençler çevre bilinci, tohumun önemi, su döngüsü, doğa ve tabiat ile ilgili yaşamsal fonksiyonlar hakkında derse katılan 30 çocuğa bilgi verecek. Genç TEMA Topluluğumuz bu yıl en fazla genç toplama dalında birinci, büyük çapta etkinlik yapabilme alanında da Türkiye birincisi oldu. Amacımız, üniversite öğrencilerinin istedikleri zaman çocuklara eğitim verebileceklerini ortaya koymak."

Etkinlik, Genç TEMA Topluluğu üyelerinin öğrencilere doğadaki denge ve ekosistem hakkında bilgi vermesinin ardından sona erdi.