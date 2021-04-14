Keşan'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keşan'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Keşan'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce refüje ardından köprü duvarına çarptı.

Edirne diken üstünde! Vaka oranı 9 kat arttı, kent merkezi haritada kırmızıyla kaplandı
Edirne diken üstünde! Vaka oranı 9 kat arttı, kent merkezi haritada kırmızıyla kaplandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce refüje ardından köprü duvarına çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Keşan Dörtyol mevkiinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Keşan yönünde seyreden Ş.Ç. (34) yönetimindeki 59 HC 764 plakalı araç, Dörtyol mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, içindeki 3 kişi ile birlikte önce yol kenarındaki refüje çıktı, ardından savrularak kavşakta bulunan köprüye çarparak durabildi. Kazanın ardından araç hurdaya dönerken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Kazanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Ş.Ç. ile birlikte, T.A. (34) ve I.O. (37) isimli yolcular, itfaiye kaza kırım ekibinin çabalarıyla araçtan çıkarılabildi.

Kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan sürücü Ş.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken, ağır yaralı olan T.A. ve I.O.'nun tedavilerine devam edildiği bilgisine ulaşıldı. Feci kazada paramparça olan araç, olay yeri ve savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardında çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - EDİRNE

Keşan'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Keşan'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Keşan'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Keşan'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Keşan'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Keşan'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 23:41:20. #1.14#

title