Keşan'da evde kalanlar için online 'Hıdrellez' şenliği
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Keşan'da evde kalanlar için online 'Hıdrellez' şenliği

Keşan'da evde kalanlar için online 'Hıdrellez' şenliği
06.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:12

EDİRNE'nin Keşan ilçe belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlar için sosyal medya hesapları üzerinden online Hıdrellez şenliği düzenledi.

EDİRNE'nin Keşan ilçe belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlar için sosyal medya hesapları üzerinden online Hıdrellez şenliği düzenledi.

Keşan Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıdrellez kutlamalarının iptal edilmesi dolayısıyla evlerinde kalanlar için çok amaçlı pazaryeri kompleksinde etkinlik düzenledi. Şenlik ateşini yakıldığı ve dans gösterilerinin sunulduğu etkinlik, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı. Etkinliğe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye başkan yardımcıları, birim amirleri ve personel katıldı.

Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs nedeniyle bu yıl Hıdrellez kutlamalarının yapılamadığını belirterek, "Bu yıl maalesef Hıdrellezi evlerde kalarak kutladık. Bizde Keşan Belediyesi olarak hemşehrilerimizi ekrana davet ettik. Bu ateşi onların adına yakacağız. Tüm iyi dileklerimizi hemşehrilerimiz adına diliyoruz. Hıdrellezimiz kutlu olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Helvacıoğlu, Hıdrellez ateşini yaktı. Etkinlikte davul ve zurna ekibi 9/8'lik Trakya havalarını seslendirirken, dansçılar da gösterilerini sundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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