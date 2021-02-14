Keşan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
14.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:45
Keşan ilçesinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken, Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yarın köylerde açılması beklenen okulların 1 gün tatil edildiği bildirildi.
Keşan ilçesinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken, Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yarın köylerde açılması beklenen okulların 1 gün tatil edildiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel