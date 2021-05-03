EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tam kapanma sürecinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında ödenecek emekli maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlar, muafiyetten faydalanarak banka şubelerine gitmeye başladı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tam kapanma sürecinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında ödenecek emekli maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlar, muafiyetten faydalanarak banka şubelerine gitmeye başladı. Zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ve banka görevlileri kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan emekliler, maaşlarını çekmek için Keşan'da çarşı merkezindeki banka şubelerine gitmeye başladı. Zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle banka önlerinde kuyruk oluştu. Polis ve banka görevlileri kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan ilçe genelinde denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, araçlarıyla izin belgesi olmadan dışarı çıkanlar ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere cezai işlem uyguladı. Polis, mahalle aralarında da kısıtlamaya yönelik anonslar yaptı. Seyahat kısıtlaması kapsamında şehirlerarası yollarda da polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı