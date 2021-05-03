EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tam kapanma sürecinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında ödenecek emekli maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlar, muafiyetten faydalanarak banka şubelerine gitmeye başladı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tam kapanma sürecinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında ödenecek emekli maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlar, muafiyetten faydalanarak banka şubelerine gitmeye başladı. Zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ve banka görevlileri kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan emekliler, maaşlarını çekmek için Keşan'da çarşı merkezindeki banka şubelerine gitmeye başladı. Zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle banka önlerinde kuyruk oluştu. Polis ve banka görevlileri kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan ilçe genelinde denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, araçlarıyla izin belgesi olmadan dışarı çıkanlar ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere cezai işlem uyguladı. Polis, mahalle aralarında da kısıtlamaya yönelik anonslar yaptı. Seyahat kısıtlaması kapsamında şehirlerarası yollarda da polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI
EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI
EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI
EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI
EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI
EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI
EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI
EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI
EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI
EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI
EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI
EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Emekli maaşları çekilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın en çok merak edilenlerini yanıtladı
Emekli maaşları çekilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın en çok merak edilenlerini yanıtladı
İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı
İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Fırat Aydınus Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EDİRNE KEŞAN'DA EMEKLİLER, MAAŞLARINI ÇEKMEYE BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:03:48. #1.14#

title