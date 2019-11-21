Keşan'da düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin kazası sonucu 8 kişi yaralandı
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Keşan'da düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin kazası sonucu 8 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

21.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:44
Keşan'da düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin kazası sonucu 8 kişi yaralandı

'nin ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.C'nin kullandığı otomobil, Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada araç sürücüsü H.C ile araçta bulunan Pakistan uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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