Keşan'da düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin kazası sonucu 8 kişi yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.C'nin kullandığı otomobil, Dörtyol Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada araç sürücüsü H.C ile araçta bulunan Pakistan uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.