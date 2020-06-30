Keşan'da duvarlar rengarenk oluyor
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Keşan'da duvarlar rengarenk oluyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçenin güzelleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla duvar boyama projesi başlattıklarını bildirdi.

Keşan'da duvarlar rengarenk oluyor
30.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:30

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçenin güzelleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla duvar boyama projesi başlattıklarını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak boyamaya uygun duvarların sanat eserine dönüştürüldüğünü belirtti.

İlçenin güzelleşmesi amacıyla farklı çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Helvacıoğlu, vatandaşları da duvar boyama etkinliğine davet etti.

Keşan'da duvarların "resim açtığını" aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan Belediyesi olarak uygun olan duvarlarımızı resimlerle süslemenin startını verdik ve Raşit Efendi İlkokulumuzun duvarlarını boyamaya başladık. Okulumuzun duvarlarını bir tablo gibi değerlendiriyoruz ve birbirinden renkli motiflerle süslüyoruz. Rengarenk duvar çalışmamız tamamlandığında görenlere görsel bir şölen sunacağız."

Sanatçıların çalışmasını yerinde takip eden Helvacıoğlu, fırçayı eline alarak çizilen motifleri boyadı.

Kaynak: AA

Manşet

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