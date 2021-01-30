Keşan'da dünyaya gözlerini açan bebeklere hediye
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Keşan'da dünyaya gözlerini açan bebeklere hediye

30.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:46
Keşan'da dünyaya gözlerini açan bebeklere hediye

Keşan ilçesinde dünyaya gözlerine açan bebeklere hediyeler verildi.

Keşan ilçesinde dünyaya gözlerine açan bebeklere hediyeler verildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Bebek Projesi"nin devam ettiği belirtildi.

Proje kapsamında ailelerin ziyaret edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gülbahar ve Necati Padır çiftinin oğulları Hazar, Fidan ve Yaşar Çilbil'in oğulları Yamaç, Gamze ve Mehmet Kantar çiftinin oğulları Ömer Ali, Çiçek ve Bayram Demirdöven çiftinin oğulları Yasin, Figen ve Faruk Çelik çiftinin kızları Sevim Naz, Dilek ve Muhammet Ürkmez çiftinin kızları Ravza Nur, Seda ve Uğur Sarın çiftinin oğulları Poyraz bebeğin hediyelerini ailelerine teslim ettik. Ailelerimizi tebrik eder, sağlıklı uzun ömürler dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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