Keşan'da drone ile dezenfeksiyon çalışması başladı
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Keşan, Efes, Güncel

Keşan'da drone ile dezenfeksiyon çalışması başladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından kurulan ekip, havadan drone ile dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

17.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:28
Keşan'da drone ile dezenfeksiyon çalışması başladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından kurulan ekip, havadan drone ile dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Keşan'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halkın kalabalık olarak bulunduğu bölgelerde belediyenin dezenfekte çalışmaları sürüyor. Şehirde, son olarak alınan önlemler kapsamında havadan drone ile dezenfeksiyon çalışmaları da başladı. Tarım ilaçlamasında kullanılan hazneli drone yardımıyla gerçekleştirilen işlemde, Keşan Küçük Sanayi Sitesi ile Efes Ticaret Merkezi'ndeki binaların dış yüzeyleri ve çevrelerine dezenfektan sıkılıyor.Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, koronavirüs ile mücadele çalışmalarını ciddiyetle sürdürdüklerini belirterek, 'Çalışmalarımızın kapsamını her geçen gün genişletiyoruz. Geçtiğimiz günlerde apartmanlar ve konutlarda ilaçlama çalışmalarıyla birlikte sterilizasyon aracımızı devreye sokmuştuk. Karantinaya alınan apartmanlarda da gereken çalışmaları yapıyoruz. Keşan Küçük Sanayi Sitesi ve Efes Ticaret Merkezi ile şehrin belirli noktalarında drone ile ilaçlama çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki günlerde bu çalışmamız şehrimizin her noktasında gerçekleştirilecek. Gün içerisinde belirli noktalarda havadan ilaçlama çalışmalarına devam edeceğiz' dedi.

Drone ile ilaçlamayı yürüten ekibin başında bulunan Ziraat Mühendisi Oğuz Erdinç ise insansız hava araçlarının koronavirüse karşı mücadele kapsamında dezenfeksiyon konusunda önemli bir işlevi olduğunu belirterek, birçok noktada ilaçlama yapacaklarını söyledi.


Kaynak: DHA

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