Keşan'da "Drama Dans" adlı oyun sahneledi
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Keşan'da "Drama Dans" adlı oyun sahneledi

Keşan ilçesinde "Drama Dans" adlı oyun sahnelendi.

23.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:02
Keşan'da

ilçesinde "Drama Dans" adlı oyun sahnelendi.

Keşan Belediyesi Tiyatro ve Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunda, Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu bünyesinde kurulan ve amatör olarak tiyatro oyunculuğu yapan, Roman oyunculardan oluşan topluluk yer aldı.

"Nazi Almanya'sında Romanlara yapılan soykırımı" konu alan oyunu Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA
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