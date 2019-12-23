Keşan'da "Drama Dans" adlı oyun sahneledi

23.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:02

Keşan ilçesinde "Drama Dans" adlı oyun sahnelendi.

Keşan Belediyesi Tiyatro ve Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunda, Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu bünyesinde kurulan ve amatör olarak tiyatro oyunculuğu yapan, Roman oyunculardan oluşan topluluk yer aldı.

"Nazi Almanya'sında Romanlara yapılan soykırımı" konu alan oyunu Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA