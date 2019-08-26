26.08.2019 19:01

Keşan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü bariyerlere ok gibi saplandı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Ok gibi bariyerlere saplanan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Edirne Keşan ilçesinde meydana geldi. Gelibolu istikametinden İstanbul yönüne gitmekte olan 17 RE 251 plakalı aracın şoförü F.D. Keşan Orman Fidanlığı kavşağından Keşan merkezine girmek sitediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında demir bariyerlere çarptı. Alkol muayenesinde 1.58 F.D.'nin promil alkollü olduğu belirlendi.Kaza sonrası hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan sürücünün durumu iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Alkollü olarak araç kullanan F.D.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.Kazanın ardından bölgeye gelen çekiciyle kaza mahalinden araç kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA